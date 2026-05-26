Entrate ho ucciso mio figlio | il racconto dell' infermiera intervenuta per salvare il 12enne accoltellato

"Era sulla porta, armato di coltello, e ci ha detto: 'entrate, ho ucciso mio figlio". Inizia così il racconto di Martina, l'infermiera del 118 che, malgrado si sia trovata in pericolo, ha scelto di intervenire per salvare il 12enne accoltellato dal padre oggi a Napoli. "Eravamo stati chiamati per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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