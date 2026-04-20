Il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di avergli sparato, dichiarando che suo figlio era violento. Inizialmente aveva riferito di aver trovato il corpo del figlio nel garage di casa, dopo aver ricevuto l’allarme dalla moglie. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze della confessione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti.

In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Ma nel corso della notte il lavoro degli investigatori del reparto operativo di Chieti ha fatto emergere diverse incongruenze. Sarebbe stato lo stesso Antonio Sciorilli a indicare ai militari dove avrebbe nascosto l’arma del delitto: un’accetta abbandonata nelle vicinanze del condominio. Andrea Sciorilli, ex pugile con un diploma in marketing, sarebbe stato colpito più volte alla testa e al collo. Un elemento chiave nelle indagini è stato rappresentato dalle tracce ematiche individuate dalla...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»

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