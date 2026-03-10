Il Comune del Milanese che piazza due telecamere ai semafori per multare chi passa col rosso

Il Comune di Buccinasco ha installato due telecamere ai semafori delle principali vie di attraversamento nel tentativo di multare chi passa col rosso. L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza stradale e regolare il traffico nelle zone più trafficate del paese. Le nuove apparecchiature sono state inserite negli impianti semaforici esistenti, senza modificare la struttura originale.

L’amministrazione comunale di Buccinasco ha deciso di rinnovare due impianti, per adeguare meglio i tempi di attesa e per accertare l’eventuale passaggio col rosso. Per il momento le telecamere non sono attive Nel dettaglio, nei giorni scorsi sono stati sostituiti i semafori all’intersezione tra viale Lombardiavia Don Minzonivia Grancino e all’incrocio tra via Lomellinavia Aldo Morovia Piemonte. Con i nuovi impianti, si provvederà ad adeguare la temporizzazione del semaforo alle effettive condizioni del traffico veicolare: gli interventi necessari sui regolatori semaforici si svolgeranno a partire dal 18 marzo. Al termine di queste attività, entreranno in funzione anche le telecamere già installate (e segnalate dai cartelli a lato della carreggiata), per la verifica dell’eventuale passaggio dei veicoli con il semaforo rosso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

