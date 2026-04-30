Alle Feste de l’Unità banditi i prodotti delle aziende che supportano Israele al bar la Gaza cola

Durante le Feste de l’Unità a Bergamo, le autorità hanno deciso di vietare la vendita di prodotti provenienti da aziende che supportano Israele. Nel frattempo, al bar all’interno dell’evento si può trovare una bevanda chiamata “Gaza cola”. Questa scelta ha attirato l’attenzione dei partecipanti e dei presenti, che hanno commentato le decisioni prese dagli organizzatori. La manifestazione ha segnato l’avvio ufficiale della stagione 2026 delle feste del Partito Democratico locale.

Bergamo. Il Partito Democratico bergamasco apre ufficialmente la Stagione 2026 delle Feste de l’Unità. Da maggio a ottobre, il territorio orobico ospiterà 12 feste, il numero più ampio della Lombardia, con un fitto calendario di eventi: un mix di politica, cultura e socialità che coinvolgerà 80 circoli e oltre 500 volontari. Le iniziative sono state presentate giovedì mattina, 30 aprile, nella sede cittadina del partito in via San Lazzaro. “Un grazie immenso a tutti gli iscritti e ai volontari: sono il cuore di questa grande comunità – dichiara il segretario provinciale del Pd Gabriele Giudici -. Le Feste portano sia momento di convivialità che di dibattito politico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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