Crisafulli ha ottenuto il 60% dei voti alle elezioni comunali senza presentare una lista. La vittoria è stata netta e senza alleanze ufficiali. Resta da vedere come gestirà il rapporto con il partito di appartenenza, che lo ha escluso dalla candidatura. La composizione della nuova giunta sarà annunciata a breve, con i nomi dei componenti ancora da definire.

? Punti chiave Come potrà Crisafulli gestire il rapporto con un PD che lo ha escluso?. Chi saranno i nomi pesanti scelti per la nuova giunta cittadina?. Perché la segreteria nazionale ha deciso di negare il simbolo al candidato?. Quali conseguenze avrà questo trionfo sulla coesione del Partito Democratico siciliano?.? In Breve Filippo Fiammetta ottiene tra il 3% e il 4% con Enna Futura.. Ezio De Rose riconosce la sconfitta dopo il distacco netto di Crisafulli.. Anthony Barbagallo deve analizzare il divario tra segreteria Pd e territorio ennese.. Crisafulli punta su Maria Stefania Marino e Fabio Venezia per la giunta..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna, trionfo senza lista: Crisafulli vola col 60% dei voti

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