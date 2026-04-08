A Enna, il Centrodestra si trova di fronte a una sfida per trovare un candidato unico in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Le divisioni tra i candidati Paolo Gargaglione e Giovanni Contino hanno complicato il processo di unificazione, spingendo le forze politiche a cercare una sintesi per presentare un volto condiviso alla cittadinanza. La decisione finale sarà determinante per le strategie future delle coalizioni locali.

Il Centrodestra di Enna tenta di compattarsi attorno a un unico nome per le amministrative del 24 e 25 maggio, cercando di superare le divisioni interne tra i candidati Paolo Gargaglione e Giovanni Contino. Durante l’incontro svoltosi ieri, i principali esponenti della coalizione hanno discusso la possibilità di presentare un solo volto per contrastare Mirello Crisafulli, il quale renderà noto il proprio ingresso in gara e il sostegno del fronte che lo appoggia domani pomeriggio. La riunione è stata caratterizzata da scambi accesi tra i partecipanti, che non hanno però prodotto un accordo immediato sulla scelta del leader. La difficoltà principale risiede nell’impossibilità, al momento, di convincere uno dei due contendenti a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna, Centrodestra in crisi: serve un unico nome per battere Crisafulli

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