Palazzo Nicotra Bertuccio | visita guidata serale
Una visita guidata serale si svolgerà presso il Palazzo Nicotra Bertuccio, con un focus sulla Casa-Museo situata al piano nobile dell’edificio. L’evento è organizzato da Sicilia Gaia in collaborazione con una società storica locale. L’iniziativa permette ai partecipanti di scoprire le caratteristiche della residenza storica e di approfondire gli aspetti legati alla sua architettura. L’appuntamento si inserisce in un calendario di attività culturali serali.
Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, organizza una visita guidata serale dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso il piano nobile dell’affascinante Palazzo Nicotra Bertuccio. Faremo una passeggiata nella storia, alla scoperta di tre diversi percorsi che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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