Confindustria ha organizzato un incontro alla Nuvola di Fuksas, coinvolgendo le premier e la presidente della Commissione europea. Durante l’evento si sono discussi temi come energia, debito pubblico e il virus cinese. L’incontro ha attirato l’attenzione su questioni economiche e politiche, con un’atmosfera percepita come anche di natura politica. Nessun dettaglio su possibili decisioni o accordi è stato comunicato.

La sensazione, entrando nella Nuvola di Fuksas all’Eur, era quella di un evento dal sapore anche politico. Non solo per la tornata elettorale di poche ore prima, ma anche perché di fatto l’assemblea di Confindustria del 2026 aveva già un piede nella prossima campagna elettorale. Insomma, l’assise degli Industriali è arrivata in un momento che più delicato non poteva essere. La concorrenza cinese è sempre più vischiosa, l’Intelligenza Artificiale riscrive, giorno dopo giorno, il perimetro degli affari e la crisi energetica sta stressando come non mai l’intero sistema produttivo nazionale. Tanto è bastato, al presidente Emanuele Orsini, per incastonare nelle trenta pagine di relazione pensieri e parole che suonano come un grido di allarme, ma anche come un’agenda per il governo in carica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Energia, debito comune e virus cinese. L’agenda di Confindustria per Meloni e von der Leyen

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