Meloni a von der Leyen Estendere all’energia la deroga al Patto di Stabilità
Il governo italiano ha avanzato una richiesta alla Commissione Europea di prorogare la deroga al Patto di Stabilità per quanto riguarda le spese energetiche. In una lettera indirizzata alla presidente della Commissione, il primo ministro ha sottolineato l’impegno del paese nel contribuire alla sicurezza e alla difesa dell’Europa. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle misure di sostegno alle politiche energetiche nazionali e alle modalità di gestione delle regole fiscali europee.
ROMA (ITALPRESS) – “Cara Ursula, l’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. E’ una responsabilità che sentiamo profondamente, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo. Continueremo a sostenere la necessità che l’Unione Europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa. Ma oggi, agli occhi dei cittadini europei, esiste un’altra emergenza altrettanto concreta e immediata: quella energetica”. Questo, a quanto si apprende, il testo della lettera inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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