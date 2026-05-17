Meloni a von der Leyen Estendere all’energia la deroga al Patto di Stabilità

Il governo italiano ha avanzato una richiesta alla Commissione Europea di prorogare la deroga al Patto di Stabilità per quanto riguarda le spese energetiche. In una lettera indirizzata alla presidente della Commissione, il primo ministro ha sottolineato l’impegno del paese nel contribuire alla sicurezza e alla difesa dell’Europa. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle misure di sostegno alle politiche energetiche nazionali e alle modalità di gestione delle regole fiscali europee.

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