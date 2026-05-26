Emma Marrone una di noi | sulla torta di compleanno si fa scrivere Tanto non li dimostro

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emma Marrone ha festeggiato ieri sera i suoi 42 anni con amici in una location esclusiva di Milano. Durante la celebrazione, si è fatta scrivere sulla torta di compleanno la frase “Tanto non li dimostro”. La cantante ha condiviso alcune immagini sui social, mostrando il momento del festeggiamento. La festa è avvenuta in un ambiente riservato e informale, con pochi invitati.

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Emma Marrone ieri sera ha festeggiato i 42 anni con gli amici più cari in un'esclusiva location milanese. Quale migliore occasione di questa per farsi realizzare una torta "ironica"?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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