Fallire ogni tanto fa bene non muore nessuno Non dobbiamo essere sempre in top 10 Se leggo un insulto a una mia collega soffro per lei | parla Emma Marrone

Da ilfattoquotidiano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Marrone afferma che fallire ogni tanto è normale e che non bisogna sempre essere tra i primi dieci. Parla anche di sentirsi dispiaciuta quando vede un insulto rivolto a una collega, sottolineando la sua sensibilità. La cantante si distingue per la sua schiettezza e sincerità, caratteristiche che la rendono riconoscibile nel mondo dello spettacolo.

Una cosa è certa, Emma è tra le artiste che quando proferisce parole dice cose condivisibili con la sua schiettezza e onestà che la contraddistingue. La cantante ha pubblicato, lo scorso 13 marzo, “Vacci Piano”, in duetto con Rkomi. Prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, “Vacci Piano” è stato composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro. “Vacci Piano” arriva dopo il singolo “ Brutta Storia ” e aggiunge un ulteriore pezzo alla nuova fase artistica di Emma che quest’estate sarà protagonista di due concerti evento negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre). Inoltre per tutta l’estate l’artista calcherà i palchi dei principali festival della penisola con il suo Live Tour 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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