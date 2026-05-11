I 69 anni di Barbara D'Urso festeggia il compleanno con gli amici | sulla torta la scritta Figa sopra ogni cosa

Barbara D'Urso ha compiuto 69 anni e ha celebrato il suo compleanno circondata dagli amici più stretti. Durante la festa, è stata presentata una torta decorata con la scritta “Figa sopra ogni cosa”, visibile ai presenti. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti social dell’evento, mostrando momenti di allegria e convivialità. La festa si è svolta in un locale privato, senza ulteriori dettagli sulle altre persone presenti.

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