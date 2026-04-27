Emma conquista il Rock in Roma | un debutto storico alle Capannelle

Il 2 luglio alle Capannelle, Emma ha fatto il suo debutto come artista principale al Rock in Roma, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della manifestazione, che quest’anno celebra la sua sedicesima edizione. La cantante ha attirato un pubblico numeroso per il suo spettacolo, segnando un momento significativo per l’evento. La serata ha visto un’ampia partecipazione di fan e appassionati di musica dal vivo.

? Cosa sapere Emma debutta come headliner al Rock in Roma il 2 luglio alle Capannelle.. L'artista è la prima donna protagonista della rassegna in sedici edizioni.. Il 2 luglio l’Ippodromo delle Capannelle ospiterà Emma per l’apertura del tour estivo nell’ambito del Rock in Roma, segnando un passaggio fondamentale nella carriera della cantante salentina. La musica torna a vibrare nei grandi spazi degli ippodromi, partendo dalla Capitale dove la protagonista ha dichiarato che la città rappresenta la sua casa da ormai 16 anni. L’evento del 2 luglio non è solo una data sul calendario, ma il debutto di un percorso che si concluderà il 9 settembre a Milano, presso l’ippodromo Snai San Siro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emma conquista il Rock in Roma: un debutto storico alle Capannelle Notizie correlate We Will Rock You: quando il futuro si conquista a ritmo di rock“You can be anything you want to be, just turn yourself into anything you think that you could ever be”. Leggi anche: Marilyn Manson, Emma, The Offspring e tanti altri. Torna Rock in Roma: il programma completo dei concerti (ci sono già dei sold out)