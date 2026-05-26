Emergenza NO2 | Palermo e Napoli già oltre i limiti europei

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Palermo e Napoli hanno superato già i limiti europei di biossido di azoto (NO2). I livelli di NO2 nelle due città sono superiori ai valori massimi consentiti, secondo le recenti misurazioni. Il traffico diesel contribuisce all’aumento delle concentrazioni di questa sostanza nell’aria. I dati indicano che le concentrazioni di NO2 sono alte soprattutto nelle zone ad alta densità di traffico.

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? Domande chiave Quali città italiane hanno già superato i limiti OMS per NO2?. Come influisce il traffico diesel sui livelli di biossido di azoto?. Perché la Pianura Padana è più colpita dalle polveri sottili PM2.5?. Quali rischi reali corrono i cittadini per l'esposizione cronica agli inquinanti?.? In Breve Palermo registra 110 giorni sopra i 25 µgm³ di NO2 secondo l'OMS.. Padova Mandria segna 52 superamenti giornalieri della soglia PM2.5 prevista per il 2030.. Milano Marche supera i 45 µgm³ di PM10 per ben 49 volte.. ISDE Italia e Kyoto Club segnalano rischi respiratori e cardiovascolari per i cittadini.. A Palermo la centralina di Di Blasi ha registrato già 60 giorni oltre i 50 µgm³ di biossido di azoto, superando i limiti previsti per il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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