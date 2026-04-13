Smog Pescara già oltre i limiti del 2030 | dentro o fuori?
Il rapporto Mal’Aria di Città 2026 di Legambiente evidenzia come la qualità dell’aria nella zona sia migliorata rispetto al passato, con dati più stabili e meno sforamenti. Tuttavia, lo studio segnala che alcune città superano ancora i limiti stabiliti per il 2030, sollevando interrogativi sulla reale efficacia delle misure adottate. La questione dell’inquinamento atmosferico resta aperta, con segnali di miglioramento ma anche di criticità persistenti.
La qualità dell’aria migliora, ma non abbastanza. E soprattutto cambia il modo di leggerla. Il nuovo rapporto Mal’Aria di Città 2026 di Legambiente fotografa una situazione che, a prima vista, potrebbe sembrare positiva: meno sforamenti, meno picchi, dati più stabili rispetto al passato. Ma è una.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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