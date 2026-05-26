Emergenza casa e turismo a Bari | il piano del Comune contro l' overtourism guarda alle periferie

Da quotidianodipuglia.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Bari ha avviato un piano per gestire l’emergenza abitativa e l’overtourism, concentrandosi sulle periferie. L’obiettivo è regolare l’afflusso di turisti e prevenire il sovraffollamento nelle zone centrali. La strategia prevede interventi specifici per le aree periferiche, senza modificare le normative esistenti. La gestione mira a bilanciare la promozione turistica con la tutela dei diritti dei residenti, garantendo un equilibrio tra sviluppo e vivibilità.

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Il turismo come opportunità, ma anche come fenomeno che va regolamentato per garantire il rispetto dei diritti di tutti i membri di una comunità. La ricerca presentata ieri in Regione sull’impatto degli affitti brevi a Bari, mette d’accordo i principali attori istituzionali del territorio, a cominciare dal presidente della Regione Antonio Decaro: «I dati della ricerca confermano quello che avevamo previsto e per questo abbiamo preparato una norma che darà la possibilità alle amministrazioni comunali di poter limitare, in alcune zone dei Comuni che sono soggetti a pressioni dal punto di vista turistico, le nuove attività di affitti brevi – ha spiegato - Partendo dal presupposto che il turismo sul nostro territorio è cresciuto e si è sviluppato anche grazie a tali realtà che hanno moltiplicato i posti letto disponibili». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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