Emergenza abitativa a Milano il piano del Comune | in arrivo 500 alloggi alternativi alle case popolari

Il Comune di Milano ha annunciato l’apertura di 500 alloggi destinati a persone in difficoltà, gestiti da associazioni del terzo settore. Questa iniziativa mira a offrire soluzioni alternative alle case popolari e a rispondere all’emergenza abitativa in città. L’operazione coinvolge enti e organizzazioni locali che si occuperanno di gestire gli alloggi a partire dai prossimi mesi.

Milano, 10 marzo 2026 – A Milano, il Comune mette a disposizione 500 alloggi che potranno essere gestiti da associazioni del terzo settore con l'obiettivo di dare una risposta all' emergenza abitativa. Le categoria destinatarie. L'obiettivo è cercare di dare una casa a chi non ha i requisiti per l'accesso alla casa popolare, nè adeguata capacità economica per sostenere i costi dell'affitto privato, oppure a chi è in carico ai servizi sociali. Per la prima categoria di bisogno l'obiettivo è rendere disponibili abitazioni a canoni di locazione calmierati e calmierati ridotti, che non potranno superare gli importi massimi pari rispettivamente a 75 euro al metro quadro e 55 euro al metro quadro annui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza abitativa a Milano, il piano del Comune: in arrivo 500 alloggi, alternativi alle case popolari Articoli correlati Case sfitte per famiglie sfrattate: il piano del comune di Milano per recuperare dieci alloggiIl comune di Milano cerca qualcuno a cui assegnare per vent’anni, in concessione d’uso, dieci unità immobiliari a uso abitativo di sua proprietà. Emergenza abitativa, Roma investe oltre 250 milioni di euro in case popolariLa giunta comunale di Roma ha avviato una delle operazioni più rilevanti degli ultimi decenni sul fronte dell’edilizia residenziale... La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT Aggiornamenti e notizie su Emergenza abitativa Temi più discussi: Case popolari, nel 2026 ne verranno assegnate di più. 4 su 10 saranno per gli indigenti; Casa, grandi città inaccessibili: a Milano mutuo insostenibile anche con 59mila euro di reddito; Arrivata una proposta al comune di Milano per gli alloggi ad affitto calmierato di via Demostene; Abitare la città: Ance lancia il suo primo video podcast sulle Città con Will Media - ANCE. Emergenza casa a Milano, il bando di coprogettazione per gestire 500 alloggi pubbliciIl Comune di Milano apre una nuova fase della sperimentazione per affrontare l’emergenza abitativa, pubblicando un bando di coprogettazione rivolto agli enti del Terzo settore per la gestione di circa ... affaritaliani.it Piano Casa, arriva il primo decreto-legge da 950 milioni di euroIl viceministro alle Infrastrutture annuncia il provvedimento per riqualificare l’edilizia residenziale pubblica e per integrare i progetti di Fondi privati. ANCE chiede nuove regole e risorse per gar ... edilportale.com CASA, MAGONI (FDI-ECR): “IN EUROPA CRISI SENZA PRECEDENTI” "La vera soluzione all’emergenza abitativa si costruisce co regole chiare e interventi concreti per tutti" @LaraMagoni Link al comunicato stampa x.com Nelle grandi città l’emergenza abitativa non è più solo una questione sociale: incide su lavoro, mobilità e coesione territoriale. Con affitti in aumento e un’offerta sempre più limitata, giovani e famiglie a basso reddito faticano a trovare casa. Il tema è entrato al c - facebook.com facebook