Negli ultimi mesi si è acceso il dibattito sul nuovo Piano Casa approvato dal Comune di Bari, con molte questioni sollevate riguardo ai limiti strutturali del progetto. Secondo alcune analisi, le proposte avanzate sembrano presentare diversi vincoli che potrebbero ridurre i benefici concreti per i residenti della città. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di queste scelte urbanistiche e sulle reali opportunità offerte dal piano.

Negli ultimi mesi il dibattito sul nuovo Piano Casa del Comune di Bari ha evidenziato limiti strutturali che rischiano di produrre pochi benefici reali per i cittadini. I Democristiani 5.0 presentano oggi il proprio pensiero politico e il modello di città che intendono promuovere: una visione fondata sulla responsabilità, sulla cura del territorio e sulla centralità della persona. Un approccio moderno, pragmatico e profondamente radicato nella tradizione popolare e comunitaria che ha sempre caratterizzato la cultura democratica cristiana. Al centro della proposta c’è un principio semplice e rivoluzionario: la rigenerazione urbana deve essere vicina alle persone, non alle logiche burocratiche o agli equilibri di palazzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Democristiani 5.0, "Piano Casa del Comune di Bari: tanti limiti, pochi benefici"

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