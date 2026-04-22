A Milano è stato aperto un nuovo centro dedicato alla salute delle donne, chiamato Centro Essentia Donna, presso il Policlinico San Donato. La struttura intende offrire un punto di riferimento unico per le visite mediche, con l’obiettivo di affrontare in modo più integrato i rischi legati al cuore femminile. L’apertura del centro rappresenta un passo importante nel settore sanitario locale, con l’intento di migliorare l’assistenza alle pazienti.

Il Policlinico San Donato di Milano ha inaugurato il Centro Essentia Donna, una struttura dedicata alla salute femminile che punta a superare la frammentazione delle visite mediche tradizionali. L’iniziativa nasce in concomitanza con la Giornata Nazionale della Salute della Donna, che celebra l’anniversario della nascita di Rita Levi-Montalcini sotto l’egida del Ministero della Salute. Le patologie cardiovascolari rappresentano oggi la principale causa di decesso tra le donne, un dato che mette in luce le lacune della medicina di genere. Le evidenze indicano una vulnerabilità particolare nelle pazienti comprese tra i 30 e i 50 anni, spesso poco consapevoli dei propri rischi biologici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute femminile: nasce a Milano il centro contro i rischi del cuore

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