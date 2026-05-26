Emerald Fennell ha ammesso di aver rimpianto di aver rimosso una scena in cui la protagonista mostrava come dovevano essere le cose. La regista, nota per il suo stile provocatorio e vincitrice di un premio Oscar, aveva deciso di eliminare quella parte dall’adattamento cinematografico di Cime Tempestose. Fennell aveva voluto rendere il film privo di ogni sorta di zuccheroso idealismo, secondo le sue intenzioni narrative.

N ella mente di Emerald Fennell (la provocatoria regista premio Oscar già dietro il fenomeno Saltburn ) l’adattamento cinematografico di Cime Tempestose doveva scrollarsi di dosso ogni patina zuccherosa. Nelle brughiere dello Yorkshire, il vento selvaggio che sferza i sentimenti primordiali di Heathcliff e Catherine, simboleggia la sensualità indomabile che squarcia il romanticismo da cartolina. Pronti alla versione erotica di “Cime Tempestose”? Il trailer, con Margot Robbie e Jacob Elordi X Eppure, un piccolo frammento di verità storica – e corporea – è rimasto intrappolato in sala di montaggio. Lasciando dietro di sé un pizzico di amaro rimpianto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Emerald Fennell ha confessato il rimpianto per aver eliminato la scena in cui la protagonista le mostrava... come dovevano essere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Basic Instinct: Emerald Fennell smentisce di essere coinvolta nel reboot

Il rapper, a Verissimo, ha confessato di essere pronto a formare una famigliaDurante un’intervista a Verissimo, il rapper ha dichiarato di essere pronto a mettere su famiglia.

Si parla di: Emerald Fennell rivela le scene tagliate di Cime Tempestose con Margot Robbie.

Cime Tempestose, Emerald Fennell spiega il significato della scena di aperturaLa scena di apertura di Cime Tempestose, l'adattamento del romanzo di Emily Brontë scritto e diretto da Emerald Fennell, ha scioccato il pubblico, ma la regista ha svelato che si tratta di una ... comingsoon.it

Cime tempestose avrà un sequel? La risposta di Emerald Fennell non è scontataSenza sorprendere più di tanto, la regista del film con Margot Robbie non si tirerebbe indietro a un possibile sequel del suo film, data la densità del romanzo da cui è tratto Mentre Cime tempestose è ... movieplayer.it