Durante un’intervista a Verissimo, il rapper ha dichiarato di essere pronto a mettere su famiglia. Attualmente, si trova in un periodo di tranquillità personale, mentre si avvicina ai vent’anni di carriera musicale, che festeggerà nel 2026. La sua scelta di condividere questa volontà è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui progetti futuri.

È un momento molto sereno per Clementino. Il rapper, che nel 2026 festeggia vent’anni di carriera, è stato tra i giudici di The Voice Kids, programma Tv condotto da Antonella Clerici, e si sta preparando a un tour nelle piazze che lo terrà impegnato per buona parte dell’estate, ma i progetti sono tanti anche dal punto di vista personale. Clementino emoziona i fan con un video inedito di Pino Daniele: «Mi insegnava a fare il rap» X Clementino e il desiderio di avere una famiglia. «Ho 44 anni, vorrei un figlio» ha raccontato Clementino ospite di Verissimo, «Diciamo che sto impastando» ha aggiunto ridendo. Un sogno che è già un progetto, insomma, condiviso con la compagna Roberta Longo, make up artist napoletana al suo fianco da un anno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il rapper, a Verissimo, ha confessato di essere pronto a formare una famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Quincy Promes ha confessato: “Ha accoltellato suo cugino durante una festa di famiglia”

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io». Il 67enne ha confessato: è accusato di omicidio premeditato. «Uno di famiglia», chi èPORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico...

Argomenti più discussi: Clementino: Sono follemente fidanzato con Roberta e vorrei diventare papà; Clementino a Verissimo, chi è il rapper napoletano: età, carriera, vita privata e la battaglia contro la cocaina; Clementino e la droga: Una volta sono scomparso per 3 giorni. Con Roberta ho trovato l'amore, vorrei diventare papà; Anticipazioni Verissimo del 10 maggio, ospiti Nek con la figlia, Romina Carrisi e Paola Caruso.

quali altre figure di altre bande hanno loghi simili in TR? reddit