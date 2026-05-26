Gli ematologi di LabNet hanno svolto un lavoro di vent'anni, visibile pubblicamente. Tuttavia, non è ancora stato definito lo status di riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni. Restano da chiarire anche le fonti di finanziamento indispensabili per mantenere l’attività su scala nazionale. La questione riguarda la stabilità e la sostenibilità del lavoro svolto dal network di specialisti.

“Il lavoro ventennale svolto dagli ematologi di LabNet è sotto gli occhi di tutti. Resta tuttavia da definire lo stato del riconoscimento istituzionale e le prospettive di finanziamento necessarie per garantire la continuità di tale attività su tutto il territorio nazionale. Il processo è complesso e dipende da dinamiche decisionali di natura politica che esulano dalle competenze tecniche e organizzative del settore. Nonostante vi sia una sensibilità politica trasversale verso queste tematiche, manca ancora l’ultimo miglio realizzativo: la velocità delle procedure amministrative risulta, infatti, più lenta rispetto alle necessità operative”.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ematologo Corradini, per lavoro di LabNet necessario il riconoscimento istituzionale'

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