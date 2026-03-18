Liliana Segre scrive a Daniele Silvetti | Un riconoscimento meritato e necessario per una capitale globale della cultura

Durante una conferenza stampa ad Ancona, il sindaco ha letto una lettera indirizzata a Daniele Silvetti, in cui Liliana Segre ha espresso il suo apprezzamento per la decisione di nominare la città capitale della cultura nel 2028. La cerimonia ha coinvolto membri della Giunta, consiglieri comunali e rappresentanti di diverse istituzioni civili e religiose. È stato uno dei momenti più toccanti dell’evento.

La senatrice invia una lettera al primo cittadino dorico per congratularsi della proclamazione di Ancona a Capitale della Cultura per il 2028 e per ricordare le sue origini in parte doriche grazie al nonno materno Questo il testo della missiva: «Gentile sindaco, avvocato Daniele Silvetti, desidero esprimerle i miei migliori auguri e, Suo tramite, all'intera comunità anconetana. Un riconoscimento meritato e necessario per una capitale globale della cultura. Una storia importante come l'Antica Grecia insegna. La cultura è motore e collante della società come ha sostenuto di recente il Nostro Presidente, Sergio Mattarella». Segre va avanti a spiegare: «Il mio legame con la Città è sentimentale, mio nonno materno, l'avvocato Alfredo Foligno era di Ancona, città amatissima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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