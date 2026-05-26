Un ematologo ha affermato che LabNet ha dimostrato il suo valore nel corso di vent'anni, offrendo diagnosi avanzate che prima non erano disponibili. Ha sottolineato come il lavoro svolto abbia avuto un impatto importante sui pazienti e ha chiesto un sostegno maggiore da parte delle istituzioni e un aumento dei finanziamenti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato alla promozione delle attività del laboratorio.

Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "Il valore di LabNet è indubbio: sono vent'anni di lavoro al servizio dei pazienti e di una diagnostica sofisticata che prima non esisteva". Così Paolo Corradini, professore di Ematologia all'università Statale di Milano, intervenendo all'iniziativa '20 anni di LabNet - Attività, risultati e prospettive di sviluppo' al ministero della Salute. Secondo Corradini, il contributo della rete è ormai evidente nei risultati raggiunti in 2 decenni di attività: "Il lavoro svolto dagli ematologi è sotto gli occhi di tutti", ha sottolineato, riferendosi allo sviluppo di strumenti diagnostici avanzati che hanno migliorato la qualità delle cure e il monitoraggio delle malattie ematologiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ematologo Corradini, 'LabNet valore evidente, ora sostegno istituzioni e finanziamenti'

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