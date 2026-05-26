LabNet, una rete di laboratori attiva da vent’anni, si occupa di standardizzare i test molecolari utilizzati per l’individuazione dei tumori. Questi esami, fondamentali per analizzare le malattie a livello cellulare, richiedono protocolli molto rigorosi e uniformi. Secondo un rappresentante del Gimema, il riconoscimento ufficiale di LabNet da parte del Servizio Sanitario Nazionale sarebbe un passo importante per garantire la qualità e l’uniformità di questi test.

“LabNet nasce 20 anni fa come rete di laboratori. L’obiettivo centrale del progetto è la standardizzazione dei test molecolari: esami complessi, essenziali per individuare la malattia a livello cellulare, che necessitano di protocolli rigorosi e uniformi. Ad oggi è importante che il Sistema sanitario nazionale dia un endorsement a questa iniziativa che richiede un'interazione così complessa con la burocrazia del territorio. Abbiamo bisogno che l'infrastruttura del Ssn la riconosca ufficialmente e sostenga i laboratori in questa loro attività”. Così Marco Vignetti, presidente Fondazione Gimema Franco Mandelli Onlus, in occasione dell’evento ‘20 anni di LabNet attività, risultati e prospettive di sviluppo’, al Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori, Vignetti (Gimema), LabNet va riconosciuta ufficialmente dal Ssn

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