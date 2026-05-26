Elkann sospende la rivoluzione e chiede un compromesso | ultimatum a Comolli e Spalletti

Elkann ha deciso di sospendere la riforma in corso e ha richiesto un accordo con le persone coinvolte. Nell’ambito di questa decisione, ha dato un termine per trovare un’intesa, rivolgendosi a Comolli e Spalletti. La richiesta prevede un compromesso da parte loro, con un ultimatum per rispettare questa scadenza. La situazione riguarda le recenti modifiche alla gestione e alle strategie del club.

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