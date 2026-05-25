Elezioni il parere di Carlo Ciccioli | Alle comunali il civismo esiste e bisogna tenerne conto

Notizia in breve

Durante un'intervista, un europarlamentare di Fratelli D'Italia ha affermato che nelle elezioni comunali il civismo conta e bisogna considerarlo. Ha citato il caso di Maiolati, una città tradizionalmente di sinistra, dove si è ottenuto un risultato positivo con un candidato civico. Ha sottolineato che il civismo esiste e influenza le scelte elettorali.