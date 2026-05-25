Elezioni il parere di Carlo Ciccioli | Alle comunali il civismo esiste e bisogna tenerne conto
Durante un'intervista, un europarlamentare di Fratelli D'Italia ha affermato che nelle elezioni comunali il civismo conta e bisogna considerarlo. Ha citato il caso di Maiolati, una città tradizionalmente di sinistra, dove si è ottenuto un risultato positivo con un candidato civico. Ha sottolineato che il civismo esiste e influenza le scelte elettorali.
Intervistato da èTv Marche l'europarlamentare di Fratelli D'Italia Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale del partito, ha parlato dell'importanza del civismo nelle elezioni amministrative: «A Maiolati, città storicamente di sinistra, abbiamo vinto con un candidato civico (Sebastiano Mazzarini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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