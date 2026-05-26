Elezioni Vignola esulta il centrodestra Il Pd chiede compattezza al ballottaggio
A Vignola, il centrodestra festeggia dopo le elezioni comunali, mentre il Partito Democratico invita a mantenere compattezza in vista del ballottaggio tra Pasini e Muratori. Le urne hanno confermato la sfida finale per la guida del municipio, prevista tra due settimane. La vittoria del centrodestra alle urne ha determinato il risultato che porta alla seconda fase della competizione elettorale. La campagna si concentra ora sulla corsa finale prima del voto decisivo.
Il responso delle urne a Vignola accende il dibattito politico in vista della sfida decisiva per la guida del municipio, con il ballottaggio che fra due settimane vedrà sfidarsi Pasini e Muratori. Nel centrodestra si respira grande entusiasmo per l'esito elettorale, con i massimi esponenti che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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