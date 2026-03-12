Civita Castellana FI chiede compattezza al centrodestra | serve candidato in accordo con la Lega

In Civita Castellana, il partito di Forza Italia ha chiesto al centrodestra di presentare un candidato condiviso con la Lega. Mentre sul fronte del centrosinistra il dibattito si fa acceso, nel blocco di destra si nota un clima apparentemente tranquillo, anche se alcuni osservatori sottolineano che questa serenità potrebbe nascondere tensioni latenti. La richiesta di compattezza mira a rafforzare la posizione del centrodestra in vista delle prossime consultazioni.

Se sulla sponda del centrosinistra il clima è diventato rovente, nel blocco di centrodestra si respira un'aria di calma che molti definiscono solo apparente. A sinistra i giochi si sono infatti fatti duri e hanno sancito una frattura netta tra il Partito democratico, sceso in campo a sostegno di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

