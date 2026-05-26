Elezioni nel Padovano il centrodestra conquista 9 comuni su 12 Monselice al ballottaggio plebiscito ad Albignasego
Nel Padovano, alle recenti elezioni comunali, il centrodestra ha ottenuto la vittoria in nove dei dodici comuni coinvolti. Due comuni sono stati assegnati al centrosinistra, mentre a Monselice si svolge il secondo turno. In totale, il centrodestra ha conquistato la maggioranza dei municipi della provincia.
PADOVA - In Provincia di Padova su 12 comuni al voto, 9 vanno al centrodestra, due al centrosinistra e a Monselice si va al ballottaggio. E tutti gli uscenti sono stati riconfermati. Anche in questa tornata elettorale, il centrodestra nel padovano ha fatto la parte de leone. Pd e alleati, infatti, si devono accontentare della vittoria a Due Carrare e ad Anguillara e di un secondo turno a Monselice. La vittoria più clamorosa il centrodestra l’ha porta a casa nel comune più popoloso della provincia, ovvero Albignasego, dove Valentina Luise si è imposta con oltre il 70%. Politicamente più interessante è il caso di Monselice. Qui, infatti, tra un paio di settimane a sfidarsi saranno Ennio Franco sostenuto da Pd, Avs e civiche e Stefano Peraro che può contare sul sostegno di Lega, Fratelli d’Italia e di un paio di civiche. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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