Nel Padovano, alle recenti elezioni comunali, il centrodestra ha ottenuto la vittoria in nove dei dodici comuni coinvolti. Due comuni sono stati assegnati al centrosinistra, mentre a Monselice si svolge il secondo turno. In totale, il centrodestra ha conquistato la maggioranza dei municipi della provincia.

PADOVA - In Provincia di Padova su 12 comuni al voto, 9 vanno al centrodestra, due al centrosinistra e a Monselice si va al ballottaggio. E tutti gli uscenti sono stati riconfermati. Anche in questa tornata elettorale, il centrodestra nel padovano ha fatto la parte de leone. Pd e alleati, infatti, si devono accontentare della vittoria a Due Carrare e ad Anguillara e di un secondo turno a Monselice. La vittoria più clamorosa il centrodestra l’ha porta a casa nel comune più popoloso della provincia, ovvero Albignasego, dove Valentina Luise si è imposta con oltre il 70%. Politicamente più interessante è il caso di Monselice. Qui, infatti, tra un paio di settimane a sfidarsi saranno Ennio Franco sostenuto da Pd, Avs e civiche e Stefano Peraro che può contare sul sostegno di Lega, Fratelli d’Italia e di un paio di civiche. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni, nel Padovano il centrodestra conquista 9 comuni su 12. Monselice al ballottaggio, plebiscito ad Albignasego

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ballottaggio per Arezzo: elezioni, sindaco in sospeso. Centrodestra avanti +12 sul centrosinistra. Ora la sfida finale

Elezioni 2026, affluenza per i 20 Comuni al voto: nel Reggino alle 12 ha votato il 12,52%Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei venti Comuni del Reggino è stata del 12,52%.

Temi più discussi: Elezioni, nel Padovano il centrodestra conquista 9 comuni su 12. Monselice al ballottaggio, plebiscito ad Albignasego; Elezioni comunali, in provincia di Padova chiamati in 90 mila. Urne chiuse: affluenza al 55 per cento; Elezioni Amministrative in Veneto: 50 Comuni al voto. Riflettori puntati su Venezia; Veneto, dove e quando si vota per le elezioni comunali 2026: Comuni, candidati e liste. Tutto quello che c'è da sapere.

Elezioni, nel Padovano il centrodestra conquista 9 comuni su 12. Monselice al ballottaggio, plebiscito ad AlbignasegoPADOVA - In Provincia di Padova su 12 comuni al voto, 9 vanno al centrodestra, due al centrosinistra e a Monselice si va al ballottaggio. E tutti gli uscenti sono stati riconfermati. Anche ... ilgazzettino.it

Elezioni, nel Padovano 12 poltrone per 29 aspiranti sindaciPADOVA - Sono dodici le municipalità chiamate a rinnovare sindaci e consigli comunali nella tornata elettorale di domani e lunedì. Saranno chiamati alle urne poco più ... ilgazzettino.it