Viareggio | nasce Fermi Mai la sfida di Maineri tra lavoro e cultura

A Viareggio è stata presentata ufficialmente una nuova lista civica chiamata Fermi Mai, che sostiene la candidatura di Federica Maineri nel centro-sinistra. La lista si inserisce nel panorama politico locale in vista delle prossime elezioni, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini interessati a temi di lavoro e cultura. La presentazione è avvenuta in un momento di attiva mobilitazione politica nella città, con vari incontri e iniziative in programma.

La scena politica di Viareggio si arricchisce di un nuovo elemento in vista delle prossime consultazioni elettorali, con la presentazione ufficiale della lista civica Fermi Mai a sostegno della candidatura di Federica Maineri nel campo del centrosinistra. Il progetto mira a ridefinire l’amministrazione cittadina puntando su una gestione che integri lo sviluppo economico alla valorizzazione dell’identità locale attraverso un approccio basato sull’ascolto diretto dei cittadini. Un programma che intreccia tessuto produttivo e identità culturale. La proposta avanzata da Federica Maineri non si limita a una semplice lista elettorale, ma si configura come una strategia politica volta a restituire centralità alla città di Viareggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio: nasce Fermi Mai, la sfida di Maineri tra lavoro e cultura Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali a Viareggio: Maineri (Pd) lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati Elezioni Comunali a Viareggio: primarie centrosinistra tra Maineri, Baccelli e Serafini. Dove e quando si votaVIAREGGIO (LUCCA) – Domani, domenica 15 marzo 2026, dalle 8 alle 20, primarie di coalizione per il centrosinistra in vista delle Comunali di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Battaglia sul Politeama. Il Campo largo attacca: Simbolo che va difeso. Elezioni a Viareggio, presentata la lista ‘Fermi Mai – Federica Maineri Sindaca’I promotori: Un progetto che nasce dall’ascolto diffuso del territorio e che si traduce in una proposta amministrativa concreta ... luccaindiretta.it Presentata la lista Fermi Mai per Federica Maineri sindacaI 24 candidati della lista civica a sostegno della candidata della coalizione di centrosinistra sono stati presentati in una conferenza stampa nella sede elettorale di via Cairoli. noitv.it