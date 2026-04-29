Durante le elezioni comunali a Viareggio, la candidata ha annunciato un progetto che prevede la realizzazione di un centro congressi di nuova generazione, capace di ospitare circa 3.000 persone, inserito in un parco urbano di 86.000 metri quadrati. La proposta include anche la sistemazione di un parco dedicato al Carnevale, collocato nelle vicinanze della Cittadella. La candidata ha presentato questa iniziativa come parte della sua campagna elettorale.

VIAREGGIO (LUCCA) – Un centro congressi d’avanguardia con 3mila posti integrato in un grande parco urbano pubblico di 86mila metri quadri. È questa la sfida strategica per il futuro di Viareggio lanciata dalla candidata sindaca Marialina Marcucci, sostenuta da una coalizione di sei liste civiche. “Viareggio non può più vivere di sola stagionalità”, dichiara Marialina Marcucci. “Il Centro Congressi è l’opera che non può più attendere per garantire occupazione stabile. Grazie a questa nuova struttura, saremo finalmente in grado di attrarre grandi eventi, meeting internazionali e fiere di rilievo, portando in città flussi di visitatori di alta qualità durante tutto l’anno.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali a Viareggio, Marialina Marcucci lancia la sfida: “Centro congressi e parco del Carnevale accanto alla Cittadella”

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