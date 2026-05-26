Alle 15:00 di lunedì 25 maggio 2026 si sono chiusi i seggi in Umbria e nelle province di Perugia e Terni, segnando l'inizio dello spoglio delle schede. L’affluenza complessiva è calata rispetto alle consultazioni precedenti, ma nel comune di Scheggino si è registrato un aumento dei votanti. I dati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.

Lunedì 25 maggio 2026, alle ore 15:00, i seggi sono stati chiusi in Umbria e nelle province di Perugia e Terni, dando il via ufficiale alla fase dello spoglio per le elezioni amministrative. La tensione nei comuni coinvolti, tra cui Attigliano, Giove, Ferrentillo, Calvi dell’Umbria, Scheggino e Valfabbrica, segue l’andamento dei dati raccolti durante la giornata elettorale. In provincia di Terni, il dato sull’affluenza registrato alle ore 15:21 indica una partecipazione del 72,17%. Il quadro regionale mostra un numero di votanti intorno al 70%, un valore che risulta inferiore rispetto al 77,27% registrato durante la precedente tornata elettorale in Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni Umbria: affluenza in calo, ma Scheggino registra un aumento

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