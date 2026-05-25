Elezioni in Umbria urne aperte in sei Comuni | alle 23 l' affluenza al 55,46% Sfide e record | a Calvi candidato unico a Scheggino in cinque per 450 anime

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le urne sono aperte fino alle 15 in sei comuni dell’Umbria, con una affluenza alle 23 del 55,46%. A Calvi si vota con un solo candidato, mentre a Scheggino, con circa 450 abitanti, ci sono cinque candidati in corsa. Le elezioni riguardano la scelta di sindaci e consiglieri comunali.

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Sono state aperte fino alle ore 15 di oggi le urne in sei comuni dell’Umbria, dove i cittadini sono chiamati a eleggere sindaci e consiglieri comunali.Alle ore 12 l'affluenza in Umbria era al 17,17% (cinque anni fa era stata del 17,14%). A Perugia la percentuale di votanti è stata del 15,44 (16. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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