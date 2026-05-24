Alle 12 del 24 maggio 2026, l’affluenza alle urne nelle elezioni comunali si attesta al 14,74 per cento. In alcune città come Arezzo e Pistoia si registra una partecipazione in linea con la media nazionale, mentre a Prato si verifica un calo significativo. Invece, a Viareggio si osserva un lieve aumento rispetto alle precedenti consultazioni. Le urne sono aperte in circa 800 comuni italiani per la scelta dei sindaci e dei Consigli comunali.

ROMA – E’ del 14,74%, alle ore 12 di oggi, 24 maggio 2026, l’affluenza ai seggi nei circa 800 comuni in cui si vota per l’elezione del sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. Rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente l’affluenza è in calo di un punto percentuale (15,75%). Ai seggi sono chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio. Tra i comuni al voto 18 sono capoluoghi di provincia: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone,Agrigento, Enna e Messina. In Toscana anche Viareggio, comune non capoluogo di provincia ma una delle “capitali” della costa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali: affluenza nazionale in calo. Nella media Arezzo e Pistoia. Crollo a Prato. Viareggio in lieve aumento

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