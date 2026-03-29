Nelle ultime settimane, si è assistito a tensioni tra alcune figure di spicco del panorama politico e amministrativo, con dichiarazioni pubbliche che hanno alimentato confronti e divergenze. Uno scontro tra due leader, entrambi coinvolti nel dibattito interno al partito, ha portato a un raffreddamento dei rapporti con un terzo esponente di rilievo. Gli sviluppi indicano una fase di tensione tra le varie anime della politica locale e nazionale.

La guerra dei Roses, ma al contrario. Era iniziata nel peggiore dei modi: lei, appena arrivata sul soglio del Nazareno, mise subito le cose in chiaro: «Con me finisce la stagione dei capibastone». Lui, che la aspettava al varco, passò ai «complimenti»: «È demenziale, una nullità politica». È andata avanti così per quasi due anni: insulti e contumelie a volontà, una tragedia per Maurizio Crozza, ogni giorno superato dalla realtà. La lite all'ombra del Vesuvio a un certo punto era diventata quasi un genere letterario: Elly e la delucheide, una saga. Come quando lei disse in via definitiva: «Con il governatore in ogni caso abbiamo chiuso», e lui poche ore dopo rispose su una tv locale brandendo un corno rosso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein e De Luca, una pace anti-Conte. La stagione dei cacicchi continua

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