Elezioni sindaci a sorpresa a Borca e Lamon bis per Gosaldo e Zoppè Vodo commissariato I risultati

Da ilgazzettino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Borca, il nuovo sindaco è stato eletto con una vittoria inaspettata, battendo il candidato favorito. A Lamon, si è registrata la stessa sorpresa, con un candidato sconosciuto che ha prevalso sugli altri. Nel frattempo, Gosaldo e Zoppè hanno confermato i sindaci uscenti, ottenendo un secondo mandato. A Vodo, invece, si è reso necessario nominare un commissario a causa di problemi amministrativi legati alle elezioni.

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BELLUNO - Due sorprese. La conferma che la novità tende a stuzzicare gli elettori più di quanto non facciano gli scenari consolidati. E una partecipazione al voto con scarso entusiasmo, anche se con un afflato superiore rispetto alle ultime Regionali del novembre scorso. Sono questi i dati salienti delle Amministrative 2026, che mandavano alle urne otto Comuni bellunesi (dovevano essere nove, ma a Vodo di Cadore non si è presentato nessun candidato, quindi il municipio sarà commissariato da oggi). I risultati di ieri pomeriggio dicono che il rischio commissariamento dove si presentavano liste uniche è stato scongiurato: Valle di Cadore e Colle Santa Lucia hanno gettato il quorum oltre l'ostacolo e quindi per i prossimi cinque anni potranno avere un'amministrazione regolarmente votata dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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