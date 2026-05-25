Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in sette comuni della provincia di Lecco. I cittadini sono usciti di casa tra le 7 e le 23 per votare domenica, e tra le 7 e le 15 per completare le operazioni lunedì. Sono stati scelti i nuovi sindaci, con le urne aperte in entrambi i giorni per tutto il periodo di voto.

Lecco, 25 maggio 2026 – In sette Comuni della provincia di Lecco, i cittadini sono andati al voto domenica 24 (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) per eleggere i nuovi sindaci. Gli eventuali ballottaggi sono stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno. In lombardia sono stati chiamati alle urne 93 Comuni. Ad andare alla urne sono stati quindi i cittadini della città capoluogo, Lecco, ma anche di Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio per un totale di oltre 70 mila abitanti. AFFLUENZA I RISULTATI IN LOMBARDIA Lecco. Calco. Esino Lario. La Valletta Brianza. Mandello del Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 a Lecco e in provincia: i risultati e i sindaci eletti

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Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

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