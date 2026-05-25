Nelle ultime ore si stanno svolgendo le elezioni comunali in Lombardia, con 93 Comuni coinvolti. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e l’amministrazione locale. Le votazioni sono aperte da questa mattina e si concluderanno a mezzanotte. I risultati delle elezioni saranno comunicati nelle prossime ore. Queste consultazioni riguardano sia grandi città sia piccoli centri della regione.

Milano, 25 maggio 2026 – Ultime ore per recarsi alle urne e votare il nuovo sindaco e la nuova amministrazione in 93 Comuni della Lombardia. Di questi 14 (il 15% del totale) hanno più di 15mila abitanti. Due i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Nei Comuni sopra i 15mila abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci abbia superato il 50% dei voti al primo turno, è previsto il ballottaggio il 7 e l’8 giugno. Una possibilità che in questa tornata interessa 5 centri nel Milanese, 3 della provincia di Pavia, 2 a testa nelle province di Brescia e Mantova, uno sia per Lecco sia per Varese. Lo spoglio inizierà alle 15. In alcuni piccoli paesi, dove era presente u n solo candidato ed era sufficiente il raggiungimento del quorum del 40%, già superato nelle giornata di domenica, il primo cittadino è già virtualmente eletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in Lombardia, i risultati e i sindaci eletti

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