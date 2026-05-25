Elezioni comunali 2026 | a Ordona l' affluenza più alta a Monteleone di Puglia la più bassa
Alle elezioni comunali del 2026 in provincia di Foggia, l’affluenza si attesta al 60,95%, con 11 comuni coinvolti. La percentuale è in calo rispetto al 64,34% delle consultazioni precedenti. A Ordona si registra la partecipazione più alta, mentre a Monteleone di Puglia quella più bassa. La partecipazione complessiva si mantiene sotto la soglia del 65%.
Si attesta al 60,95% l’affluenza negli 11 comuni al voto in provincia di Foggia. Si conferma il trend in calo rispetto alle passate alle elezioni (64,34%).Ad Accadia ha votato il 56,70% degli aventi diritto. Alle precedenti elezioni l’affluenza si era attestata al 63,21%.A Cagnano Varano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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