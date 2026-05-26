ELEZIONI SANTA MARIA A VICO Pirozzi terzo mandato con numeri schiaccianti Boom di preferenze per Veronica Biondo

Andrea Pirozzi ha ottenuto il terzo mandato come sindaco di Santa Maria a Vico con una vittoria schiacciante. Ha superato nettamente il candidato avversario, Carmine De Lucia, ex consigliere di maggioranza che si era allontanato dal gruppo dopo vicende giudiziarie. La vittoria si basa su numeri di preferenze molto elevati. Nel frattempo, Veronica Biondo ha registrato un aumento significativo delle preferenze rispetto alle elezioni precedenti.

A Santa Maria a Vico vince ancora Andrea Pirozzi. Il primo cittadino uscente conquista il terzo mandato consecutivo alla guida del Comune con un’affermazione netta contro Carmine De Lucia, ex consigliere di maggioranza e fuoriuscito dal gruppo dopo le note vicende giudiziarie che avevano segnato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Andrea Pirozzi - Negli anni abbiamo lavorato per rendere la città (06.05.26)

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