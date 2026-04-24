SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a Santa Maria a Vico

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali a Santa Maria a Vico. La data segnala la fine della fase di deposito delle candidature, con diverse forze politiche pronte a presentare i propri rappresentanti. Le liste devono essere complete di tutti i documenti richiesti e consegnate presso gli uffici comunali entro l’orario stabilito. La campagna elettorale si avvicina, in attesa delle prossime fasi ufficiali.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Santa Maria a Vico. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.CARMINE DE LUCIA (Candidato a.🔗 Leggi su Casertanews.it

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