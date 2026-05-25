SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Santa Maria a Vico

Da casertanews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo spoglio dei voti è in corso a Santa Maria a Vico, dove il sindaco uscente, dopo due mandati, tenta di ottenere il terzo mandato. La sfida principale vede opposto il primo cittadino e un avversario che ha raccolto le preferenze. Le operazioni di scrutinio si stanno svolgendo in modo ufficiale e trasparente, con aggiornamenti in tempo reale. La decisione finale sarà determinata dai risultati delle urne, ancora in fase di conteggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Santa Maria a Vico il sindaco Andrea Pirozzi cerca il tris, dopo due mandati consecutivi. A insidiarlo Carmine De Lucia. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.CARMINE DE LUCIA (Candidato a sindaco)IDEA COMUNE: Affinita Nicolangelo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Affluenza e primi dati: lo spoglio del referendum in diretta

Video Affluenza e primi dati: lo spoglio del referendum in diretta

Notizie e thread social correlati

SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Santa Maria a VicoOggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali a Santa Maria a Vico.

Leggi anche: SPECIALE ELEZIONI. Lo spoglio in diretta a Cellole

Argomenti più discussi: Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l'affluenza al 46,31%; Elezioni comunali 2026 | Tutti i risultati e i sindaci eletti in provincia di Cosenza. Dalle 14.45 speciale su LaC Tv - LIVE · CosenzaChannel.it; Amministrative, al voto fino alle 15: si riparte dall’affluenza al 47% (e dai 10 sindaci già eletti). Lo spoglio in diretta su LaC Tv · LaC News24; Speedline salva, l'italiana Sigit si aggiudica la proprietà. Ora il rilancio. Urso: Tutelato un marchio storico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web