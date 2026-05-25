SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Santa Maria a Vico

Notizia in breve

Lo spoglio dei voti è in corso a Santa Maria a Vico, dove il sindaco uscente, dopo due mandati, tenta di ottenere il terzo mandato. La sfida principale vede opposto il primo cittadino e un avversario che ha raccolto le preferenze. Le operazioni di scrutinio si stanno svolgendo in modo ufficiale e trasparente, con aggiornamenti in tempo reale. La decisione finale sarà determinata dai risultati delle urne, ancora in fase di conteggio.