SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Santa Maria a Vico
Lo spoglio dei voti è in corso a Santa Maria a Vico, dove il sindaco uscente, dopo due mandati, tenta di ottenere il terzo mandato. La sfida principale vede opposto il primo cittadino e un avversario che ha raccolto le preferenze. Le operazioni di scrutinio si stanno svolgendo in modo ufficiale e trasparente, con aggiornamenti in tempo reale. La decisione finale sarà determinata dai risultati delle urne, ancora in fase di conteggio.
A Santa Maria a Vico il sindaco Andrea Pirozzi cerca il tris, dopo due mandati consecutivi. A insidiarlo Carmine De Lucia. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.CARMINE DE LUCIA (Candidato a sindaco)IDEA COMUNE: Affinita Nicolangelo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Affluenza e primi dati: lo spoglio del referendum in diretta
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