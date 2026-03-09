Elezioni per il presidente della Provincia | i primi nomi sul tavolo del Pd e centrodestra

In vista delle elezioni per il presidente della Provincia di Salerno, il Partito Democratico e il centrodestra stanno delineando i primi nomi da candidare. Il PD sta valutando un sindaco come possibile candidato, mentre le elezioni sono previste per domenica 3 maggio. Le candidature sono ancora in fase di definizione, ma si sta lavorando per individuare i rappresentanti dei due schieramenti.

Una serie di incontri sono stati già avviati nei rispettivi schieramenti, ma la scelta definitiva ci sarà dopo il referendum sulla riforma della giustizia Il Partito Democratico della Provincia di Salerno è alla ricerca del nome – ovviamente quello di un sindaco – da candidare alla Presidenza di Palazzo Sant'Agostino per le prossime elezioni provinciali che, a quanto si apprendere, si dovrebbero tenere domenica 3 Maggio. Una serie di incontri sono stati già avviati e portano ad alcuni sindaci del territorio tra cui l'attuale Capogruppo del Pd in Consiglio Provinciale Giuseppe Lanzara, il primo cittadino di Baronissi Anna Petta ed anche il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.