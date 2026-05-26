Elezioni Rocco Casalino non riesce a diventare consigliere comunale | a Ceglie Messapica vince il Cdx

Notizia in breve

Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi, non è stato eletto consigliere comunale alle elezioni di Ceglie Messapica. Nonostante abbia raccolto 246 preferenze, il candidato non ha raggiunto i risultati necessari. La vittoria alle urne è andata al centrodestra, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi nel consiglio comunale. Le elezioni hanno visto una partecipazione significativa, con il centrodestra che ha consolidato il proprio risultato. Casalino ha partecipato alla competizione per la prima volta in questa veste.