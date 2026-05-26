Elezioni Rocco Casalino non riesce a diventare consigliere comunale | a Ceglie Messapica vince il Cdx
Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi, non è stato eletto consigliere comunale alle elezioni di Ceglie Messapica. Nonostante abbia raccolto 246 preferenze, il candidato non ha raggiunto i risultati necessari. La vittoria alle urne è andata al centrodestra, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi nel consiglio comunale. Le elezioni hanno visto una partecipazione significativa, con il centrodestra che ha consolidato il proprio risultato. Casalino ha partecipato alla competizione per la prima volta in questa veste.
La prima avventura elettorale di Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi durante i governi Conte, non è andata come sperato: alle elezioni comunali di Ceglie Messapica (Brindisi) Casalino non è stato eletto consigliere nonostante le 246 preferenze. Il M5s ha superato, di poco, il Pd in città. Ora Casalino può puntare a una candidatura nazionale nel 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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