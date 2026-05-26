ELEZIONI ROCCAMONFINA Montefusco conquista il ' triplete' ecco il nuovo consiglio comunale

Notizia in breve

A Roccamonfina, Carlo Montefusco viene riconfermato sindaco con il 60% dei voti. La sua lista ottiene cinque seggi in consiglio comunale, mentre l’opposizione conquista due seggi. La partecipazione alle urne è stata del 65%. La vittoria di Montefusco segna il suo terzo mandato consecutivo. Nessun altro candidato ha superato il 20% dei voti. La campagna elettorale si è concentrata su temi di sviluppo locale e servizi pubblici.