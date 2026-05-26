ELEZIONI ROCCAMONFINA Montefusco conquista il ' triplete' ecco il nuovo consiglio comunale
A Roccamonfina, Carlo Montefusco viene riconfermato sindaco con il 60% dei voti. La sua lista ottiene cinque seggi in consiglio comunale, mentre l’opposizione conquista due seggi. La partecipazione alle urne è stata del 65%. La vittoria di Montefusco segna il suo terzo mandato consecutivo. Nessun altro candidato ha superato il 20% dei voti. La campagna elettorale si è concentrata su temi di sviluppo locale e servizi pubblici.
A Roccamonfina il presente batte il passato e Carlo Montefusco conquista la riconferma alla guida del Comune con un risultato netto. Il sindaco uscente, candidato con la lista “La Primavera Roccana”, ha ottenuto 1.527 preferenze, doppiando praticamente la sfidante Letizia Tari, fermatasi a quota. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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