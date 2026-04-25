SPECIALE ELEZIONI ROCCAMONFINA Letizia Tari torna sulla scena politica e cerca di ' strappare' la fascia a Montefusco

A Roccamonfina si avvicinano le elezioni comunali di maggio, con due candidati principali pronti a sfidarsi per la fascia di sindaco. La ripresa dell'attività politica di Letizia Tari segna un ritorno sulla scena locale, mentre il suo avversario, Montefusco, si prepara a difendere la propria candidatura. La campagna elettorale si presenta come una sfida diretta tra i due, senza altre forze in campo.

A Roccamonfina si profila una competizione elettorale netta e senza terze vie in vista delle amministrative di maggio. A contendersi la guida del Comune saranno il sindaco uscente Carlo Montefusco, deciso a ottenere la riconferma, e l’ex primo cittadino Letizia Tari, che torna sulla scena.🔗 Leggi su Casertanews.it

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