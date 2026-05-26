Il nuovo consiglio comunale di Prato è stato ufficializzato dopo la vittoria di Matteo Biffoni al primo turno delle elezioni. Il Partito Democratico ottiene undici seggi, mentre Lega e Movimento 5 Stelle non entrano nel consiglio. La composizione è stata confermata senza bisogno di ballottaggi. La comunicazione ufficiale è arrivata subito dopo la chiusura delle urne, rendendo noto il risultato definitivo.

Prato, 26 maggio 2026 – Con la vittoria al primo turno di Matteo Biffoni non c’è bisogno di aspettare per conoscere la composizione del nuovo consiglio comunale di Prato. E non mancano le sorprese, dopo una campagna elettorale corta e sottotono (c’erano più manifesti elettorali giganti prima della campagna elettorale che durante). Il Pd porta a casa undici seggi. Exploit della lista Biffoni che ne conquista sette, poi uno a testa per Avs e Casa Riformista. Nel centrodestra sette seggi a Fratelli d’Italia, uno a Forza Italia, due per Belgiorno. Tra i civici, eletto Jonathan Targetti. Restano fuori Lega (nonostante la discreta performance di Stanasel con 451 preferenze) e 5 Stelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni Prato, ecco il nuovo consiglio comunale. Undici seggi al Pd, fuori Lega e 5 Stelle

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