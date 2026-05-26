14 seggi per la lista Venturini 9 per il Pd | ecco il nuovo consiglio comunale di Venezia

Nella notte si sono concluse le elezioni comunali di Venezia del 2026, con lo scrutinio dei voti. La lista di Venturini ha ottenuto 14 seggi, mentre il Partito Democratico ha conquistato 9 seggi nel nuovo consiglio comunale. Il candidato del centrodestra, già assessore, ha vinto al primo turno, sorprendendo gli osservatori.

Si è concluso nella notte lo scrutinio delle elezioni comunali di Venezia del 2026, che hanno visto a sorpresa trionfare al primo turno il candidato del centrodestra e assessore uscente Simone Venturini.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUn trionfo anche personale del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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