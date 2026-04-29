Elezioni ecco le liste dei candidati al Consiglio comunale di Lega e Luigi Gentile sindaco

Sono state depositate le liste dei candidati al Consiglio comunale di Agrigento per le elezioni. Oltre a quelle di Democrazia Cristiana e Sud chiama Nord, sono state presentate anche le liste della Lega e di Luigi Gentile, candidato sindaco. La presentazione delle liste si è conclusa con questa fase, completando così il quadro delle candidature per le prossime consultazioni amministrative.

Dopo le liste di Democrazia Cristiana e Sud chiama Nord, sono state presentate anche le liste, ultime in ordine cronologico, di Lega e Gentile sindaco di Agrigento. Tutte a supporto del candidato Luigi Gentile. A Palazzo dei Giganti, davanti la porta della Segreteria generale, Maria Pia Vita e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni, ecco la lista della Dc dei candidati al Consiglio a sostegno di Luigi GentileA Palazzo dei Giganti, dove è stato sindaco dal 2007 al 2014, si è presentato sorridendo. Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio per Sud chiama Nord a sostegno di Luigi GentileL'appoggio di Cateno De Luca, con “Noi Moderati-Sud chiama Nord”, era già arrivato pubblicamente con messaggi social. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anche gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle liste, Luigi Gentile: Spero di vincere al primo turno; Elezioni Agrigento, Lillo Sodano non si candida ma sosterrà Luigi Gentile; Elezioni, ecco le liste di Forza Italia e Forza Azzurri dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge; Elezioni Amministrative Agrigento: e sono cinque. Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio per Sud chiama Nord a sostegno di Luigi GentileL'appoggio di Cateno De Luca, con Noi Moderati, era già arrivato pubblicamente attraverso dei messaggi social. Il suo nominativo è fra gli assessori designati ... agrigentonotizie.it Amministrative, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale a sostegno di Luigi GentileIl candidato a sindaco Luigi Gentile ha presentato questa mattina, presso il Comune di Agrigento, le liste a suo sostegno e la squadra degli assessori designati in vista delle prossime elezioni ammini ... grandangoloagrigento.it AGRIGENTO; ELEZIONI; EX SINDACO LILLO SODANO, PROGETTO DEL CANDIDATO LUIGI GENTILE E’ CONCRETO E DI PROSPETTIVA, SARO’ AL SUO FIANCO E SUO APPELLO NEI MIEI CONFRONTI ESPRIME UNA VOLONTÀ POLITICA SERIA E CO - facebook.com facebook